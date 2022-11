Crescita e giustizia sociale Meloni sulla manovra di Bilancio

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Unache non strizza l'occhio al consenso ma pianifica i conti dello Stato esattamente come farebbe una famiglia. Il presidente del Consiglio, Giorgia, si dice soddisfatta della legge diche, dice, «risponde a scelte politiche» ed è arrivata ampiamente nei tempi previsti: «Un mese fa giuravamo. In un mese abbiamo presentato la legge di». Lavale in totale 35 miliardi di euro. 21 di questi andranno sotto forma di credito d'imposta alle imprese per affrontare il caro energia. 9 miliardi ad ampliare la platea delle famiglie che potranno usufruire degli aiuti dello Stato nel calmierare le bollette. Il tetto Isee passa da 12mila a 15 mila euro annui.sono le direttrici della ...