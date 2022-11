CR7 saluta lo United | ' Amo questa squadra | ma è il momento per una nuova sfida'

così il club per la seconda volta in carriera: "Con il Manchester ho concordato di lasciare in anticipo la squadra. Amo questo club, amo tutti i tifosi e tutto quello che è successo nelle ...si prepara al Mondiale col Portogallo tra mille polemiche © LaPresseParole decisamente forti ... Alessandro Del Pieroi tifosi della Juve allo Stadium © LaPresseRonaldo come Del Piero: '...A 9 giorni dall'esordio ai Mondiali di Qatar 2022 contro il Ghana, aria di crisi nello spogliatoio del Portogallo: Bruno Fernandes quasi non saluta Ronaldo negli spogliatoi ...Intervista shock di Cristiano Ronaldo, che spara a zero sul Manchester United in esclusiva da Piers Morgan. Prossimo al Mondiale, il portoghese di fatto saluta i Red Devils e lo fa con parole esplicit ...