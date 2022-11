Cr7 e il Manchester United si separano | clamoroso annuncio dei Red Devils

saluta così il club per la seconda volta in carriera: "Con ilho concordato di lasciare in anticipo la squadra. Amo questo club, amo tutti i tifosi e tutto quello che è successo nelle ..., ufficiale l'addio alUnited Nel suo comunicato ilUnited aggiunge: 'Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all'Old Trafford, segnando 145 gol in ...Ad annunciare la separazione è stato lo stesso club inglese attaverso un comunicato diffuso nella serata di martedì 22 novembre.Cristiano Ronaldo ha rescisso il suo contratto con il Manchester United. Lo comunica il club inglese con una nota ufficiale: «Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United ...