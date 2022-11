CR7 disegna il viso di Pepe e se la ride di gusto!

(Di martedì 22 novembre 2022) Tra amici di lunga data non ci si risparmia le prese in giro. Cristiano Ronaldo hato il ritratto di: il risultato è tutto dare. ...

Sport Mediaset

Tra amici di lunga data non ci si risparmia le prese in giro. Cristiano Ronaldo ha disegnato il ritratto di Pepe: il risultato è tutto da ridere. ......qualcuno che con le mani fa come Ronaldinho e qualcun altro che esulta saltando e gridando come,... Company , il brand di moda Made in Italy che da oltre cinquant'annie aggiorna lo ... CR7 disegna Pepe… e non smette più di ridere