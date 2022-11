(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Se avessi l'occasione, metterei tutte le fiches sullad'sul Covid. Sulla vicenda Covid. Non ho le prove ma ho elementi numerosi che mi portano a dire che ciò che è accaduto in quei mesi su mascherine, ventilatori cinesi malfunzionanti garantiti da D'Alema, su presenza di soldati russi... perchè Conte chiese a Putin di portare dei soldati russi per curare il Covid? Su tutti questi temi vorrei unad'". Così Matteoin una conferenza stampa al Senato.

**Covid: Renzi, 'sono girati tanti soldi, serve commissione inchiesta'** Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Se avessi l'occasione, metterei tutte le fiches sulla commissione d'inchiesta sul Covid. Sulla vicenda Covid sono girati soldi, tanti soldi. Non ho le prove ma ...