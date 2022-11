Covid oggi Toscana | 3 620 contagi e 14 morti | bollettino 22 novembre

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.620 i nuovi casi di-19 registrati, 222022, in: 458 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 3.162 con test rapido. Al momento inrisultano pertanto 60.336 positivi, +2,5% rispetto a ieri. Di questi 495 (45 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 18 (4 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 14 nuovi decessi: 9 uomini e 5 donne con un’età media di 81,7 anni. Dall’ultimoquotidiano sono stati eseguiti 1.205 tamponi molecolari e 14.583 tamponi antigenici rapidi: di questi il 22,9% è risultato positivo. Sono invece 3.887 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 93,1% di questi è risultato positivo. Il numero dei ...

