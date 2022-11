Covid | oggi nel Lazio 4 714 nuovi contagi e 9 morti | il bollettino dell’Asl

(Di martedì 22 novembre 2022) I casi di-19 nella Regione, così come riporta ilaumentano. Se in totale nelsono risultati 4.714casi positivi e 9, solo a Roma isono a quota 2.383. Scendendo nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 758 icasi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2: sono 905 icasi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 720 icasi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 155 icasi e 3 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 360 icasi e 1 decesso; nella Asl Roma 6 sono 449 icasi e 1 decesso. Nelle province invece si registrano 1.367casi: la Asl di Frosinone rilva 415 ...

Covid, news di oggi. Gismondo: "Sarà un Natale pre-pandemia, ce lo meritiamo". LIVE Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) – "E' un tema importante quello della terapia antivirale nell'ambito dell'armamentario contro l'infezione da Sars-CoV-2. Sappiamo che il vaccino è l'arma principale ...Covid-19, nel bollettino odierno della ASL di Latina sono risultati essere 664 i nuovi positivi. Nuova impennata dei contagi, con Latina che resta la ...