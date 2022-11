Covid in Italia | le raccomandazioni di Pregliasco in vista del Natale 2022

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 novembre 2022) Social. . Nonostante la situazione contagi si mantenga stabile nel nostro paese, il noto virologono è preoccupato per quello che potrebbe accadere durante le prossime feste natalizie. Non bisogna minimamente abbassare la guardia: il virus è ancora in circolazione e può essere ancora molto pericoloso. Vediamo nel dettaglio le parole disul-19 e ilLeggi anche –> “GF VIP” 7, altro caso di: concorrente portato via Fabrizio, indel, ha voluto dare qualche raccomandazione per affrontare le festività in arrivo e difendersi dal. Il virologo ha chiesto di non sottovalutare il rischiodurante le feste, considerando ...