Covid | aumentano i casi in Italia | è allarme per le varianti Cerberus e Gryphon

(Di martedì 22 novembre 2022) Nel nuovo monitoraggio di Fondazione Gimbe, i contagi datornano a crescere del 15%, mentre i ricoveri in terapia intensiva salgono del 21,7% e quelli ordinari del 8,8%. Le nuovecercano di scalzare la dominante Omicron 5. I dati che mostrano l’aumento diinChiamiamola ottava ondata, o come dice il virologo Fabrizio Pregliasco, semplicemente “onda”, perché, si presume, ridotta nell’intensità e nella portata. Ma l’impennata di contagiregistrata da Fondazione Gimbe nella settimana 11-17 novembre 2022, rispecchia in piano le previsioni degli esperti, che da settimane si confrontano sulla curva in ascesa d’autunno. Ini nuovi positivi, nell’arco di sette giorni sono cresciuti del 15%, schizzati in su insieme ai ricoveri: ...

Maltrattamenti in famiglia, stalking, violenze sessuali: dopo che ilha stravolto la vita delle persone rendendo più difficile la convivenza tra le mura domestiche, il fenomeno della violenza di genere resta una priorità da contrastare. Ogni giorno sono almeno ......non effettuati nel 2022 senza aggravio di sanzioni e interessi per chi a causa dell'emergenza,...tasse sulle sigarette - Nella Manovra si prevede un aumento delle entrate fiscali dalle ...(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - Si allunga ancora il conto delle vittime del Covid-19 in Alto Adige ... Resta stabile a 231 l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, mentre aumenta il numero degli ...Nel nuovo monitoraggio di Fondazione Gimbe, i contagi da Covid tornano a crescere del 15%, mentre i ricoveri in terapia intensiva salgono del 21,7% e quelli ordinari del 8,8%. Le nuove varianti cercan ...