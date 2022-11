Cos’è la lucidità terminale | quel ‘ritorno alla vita” improvviso prima di morire

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 22 novembre 2022) Laè un fenomeno che il biologo tedesco Michael Nahm ha portatoribalta nel 2009, dopo averne appreso l’esistenza dai rapporti medici del XVIII e XIX secolo, pubblicando molti articoli al riguardo e coniando il termine ““. Il fenomeno si verifica quando un paziente il cui cervello non ha funzionato correttamente per periodi di tempo significativi, spesso molti anni, e soprattutto a causa di malattie neurodegenerative come la demenza, riacquista improvvisamente la cognizione e interagisce con gli altri, poi la persona muore nel giro di una manciata di giorni, se non di ore. Le testimonianze sono eloquenti: Kay Porterfield ha raccontato al Guardian che nel 1999 a Rapid City, nel South Dakota, suo padre Ward Porterfield, 83 anni, si trovava in una casa di riposo, ...