Cosa significa riaprire il caso Unabomber | gli attentati | i messaggi subliminali | le inchieste | le condanne e le accuse alle persone sbagliate

(Di martedì 22 novembre 2022) Scoperchiare il pentolone di, come ha deciso di fare la Procura della Repubblica di Trieste,entrare in uno strano, misterioso, insolutoin cui si intrecciano sospetti privati e depistaggi pubblici. Non ci sono morti, ma vittime che portano ancora dopo tanti anni sul loro corpo i segni di una follia solo apparentemente minimale. Ora le indagini sono riaperte, come spiega il procuratore Antonio De Nicolo, che della vicenda intende occuparsi assieme a Federico Frezza, che fu l’ultimo pubblico ministero ad occuparsene, fino alla richiesta di archiviazione, poi avvenuta nel 2009. Da un lato si tratta di un atto dovuto, visto che il giornalista Marco Maisano, autore di una recente ricostruzione investigativa per il podcast Fantasma-Il, e due bambine ora diventate ...