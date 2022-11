Cosa mangiavano gli uomini preistorici? Grazie al dna scoperta la dieta di 30mila anni fa

Cookist

Nello studio, che ha analizzato il Dna di microbi rimasti nella bocca, sono coinvolte le università di Firenze e ...... diventi irriconoscibile, oppure lasia unicamente imputabile ad un fattore fisico e ... insomma, una conversazione che è andata avanti mentre sile pizze per oltre due ore nel segno di ... Che cosa mangiava Gesù e qual era il suo piatto preferito Nello studio, che ha analizzato il Dna di microbi rimasti nella bocca, sono coinvolte le università di Firenze e Siena ...Un uomo che ha bevuto 12 energy drink in 10 minuti ha rischiato di morire in quanto il pancreas ha iniziato a "digerirsi da solo" ...