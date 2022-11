Cosa c' è dietro i maxi-recuperi dei Mondiali | il retroscena che spiega tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Quasi un'ora di gioco recuperata nelle prime quattro partite del Mondiale. Strano, ma vero. Così è successo e basti pensare a quanto accaduto in Inghilterra-Iran. L'infortunio del portiere iraniano vittima di un brutto scontro aereo, e le tante interruzioni sembravano presagire un ampio extra-time, ma non di ben 29? minuti complessivi. Quasi un altro tempo di gioco, dunque, per il primo match di giornata, a cui hanno fatto seguito poi anche idelle altre due sfide: 14 minuti di recupero per Senegal-Olanda, e 16 per Stati Uniti-Galles. Complessivamente dunque ben 59 di recupero. Collina a Espn: “Calcoleremo più attentamente il tempo da risarcire” Tredi questo tipo, sono indizi che fanno una prova: alla base di questo modus operandi degli arbitri, c'è una direttiva precisa da parte della Fifa. È stato imposto agli arbitri di ...