Coppa Davis | i precedenti tra Italia e Stati Uniti Azzurri sotto 4-8 | ma le vittorie hanno avuto grande significato

(Di martedì 22 novembre 2022) La storia dei confronti intraè lunga, e merita un approfondimento particolare. Gli americani conducono per 4-8, con questo computostico diviso per superficie: 1-3 sulla terra, 2-1 sul veloce, 1-3 sull’erba, 0-1 sul carpet. All’interno di tutto questo passano numerose storie. Nel 1928 le due selezioni giocarono l’una contro l’altra per la prima volta. Era un’epoca totalmente diversa, in cui lanemmeno aveva questo nome, ma si definiva International Lawn Tennis Challenge. Si giocava, in sintesi, attraverso due tornei zonali che davano diritto alla disputa di una finale interzonale. Questa fungeva da selezione per il Challenge Round, in cui la squadra vincitrice dell’anno precedente (in quel caso la Francia: era l’epoca dei ...