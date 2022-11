Coppa Davis Finals | il calendario e gli orari delle gare

(Di martedì 22 novembre 2022) Malaga – Otto squadre sotto rete per portarsi a casa la. Arriva il tanto atteso appuntamento della stagione per l’Italia. Gli Azzurri sono già a Malaga e Capitan Volandri punta dritto al podio (leggi qui). Daranno il meglio Fognini, Musetti, Sonego e Bolelli, orfani di Berrettini (che li seguirà da bordo campo – leggi qui) e Sinner. Da giovedì via alle. La Rai trasmetterà solo le partite dell’Italia e Raisport seguirà tutti gli altri match. Evento anche su SkySport e sulla piattaforma Now. L’Italia comincerà dai quarti di finale con gli Stati Uniti. Ildella fase finale Quarti di Finale Italia-Stati Uniti, giovedì 24 novembre ore 10 Germania-Canada, giovedì 24 novembre ore 16 Australia-Olanda, martedì 24 novembre ore 16 Croazia-Spagna, mercoledì 24 novembre ore 16 Semifinali Italia/Stati ...

Scorrendo l'albo d'oro dellaverrebbe da dire che tra Australia e Olanda non c'è partita . Invece oggi sul campo veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga la storia si annuncia tutt'...Tempo di Finals anche per ladell'Italia di Filippo Volandri, impegnata da giovedì 22 contro gli Stati Uniti. Una sfida resa ancora più complessa dall'assenza, per problemi fisici , di Matteo Berrettini e Jannik ...Tennis - Coppa Davis, Flash, Interviste, Italiani | "Abbiamo grandi giocatori e siamo uniti come gruppo" assicura il capitano azzurro. Berrettini arriverà mercoledì ...Scorrendo l’albo d’oro della Coppa Davis verrebbe da dire che tra Australia e Olanda non c’è partita . Invece oggi sul campo veloce indoor ...