Cop27 | nasce il fondo per i ristori delle perdite e dei danni del cambiamento climatico

(Di martedì 22 novembre 2022) Magra consolazione per gli ambientalisti. L’assemblea plenaria delladi Sharm el-Sheikh ha deciso l’istituzione di unper ie deidel. Prevista l’istituazione di un Comitato transitorio che preparerà un progetto da presentare alla prossima Cop28 nel 2023 per l’avvio operativo del. La plenaria ha approvato ilper il loss and damage, una piccola consolazione rispetto agli obiettivi ambiziosi del vertice mondiale sull’ambiente.

... laè stata la seconda più lunga di sempre (dopo quella di 3 anni fa a Madrid ). Sabato mattina serpeggiava pessimismo persino sulle possibilità di includere nel documento finale il riferimento ...il fondo 'Loss and Damage' Siamo al terzo filone del negoziato, quello denominato 'Loss and ... Durante lala richiesta di accelerare sul fondo 'Loss and Damage' era stata portata avanti da ...Tra i risultati più significativi raggiunti alla Cop 27 c’è l’istituzione di un fondo per il “Loss and damage”, alimentato dai Paesi più ricchi, responsabili dei danni ambientali nei territori in via ...Se i Paesi vulnerabili hanno vinto una battaglia, coloro che emettono di più ne hanno vinta un’altra. Vengono riconosciute le responsabilità storiche dei Paesi industrializzati con un fondo per risarc ...