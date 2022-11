Cop27 | l’adattamento rimane l’opzione più sensata di fronte al clima che cambia

(Di martedì 22 novembre 2022) Il rito pagano dellasi è chiuso con una sentenza, insieme con l’affermazione di un principio di giustizia. Come ha scritto l’editorialista ambientale del Guardian, Damian Carrington, a Sharm el-Sheikh “è morto il sogno di contenere il riscaldamento entro un grado e mezzo”. Un verdetto definitivo. Negli ultimi trent’anni, dal Summit della Terra di Rio de Janeiro a oggi, le emissioni globali sono cresciute da 22 a 37 miliardi di tonnellate all’anno, un aumento superiore al 2 per cento annuo. E le emissioni pro-capite del terrestre medio, sempre che esista un terrestre siffatto, sono cresciute da 4,1 a 4,8 tonnellate di Co2 equivalente all’anno: più di quanto sono cresciuti i terrestri. A fianco del presidente George Bush nel Summit c’era uno dei padri dell’idrologia statistica del ‘900, il professore Vujica Yevjevich della George Washington University. Secondo ...

