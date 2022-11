Contro il caro energia Haier accelera sull' integrazione tra elettrodomestici connessi e rete elettrica

(Di martedì 22 novembre 2022)ha annunciato l'avvio di partnership con Edisone Hive Power per integrare glidel gruppo tramite la piattaforma hOn con i nuovi servizi emergenti di reti elettriche intelligenti....

Il grosso della manovra " a debito - sono i soldi messiilenergia. Briciole (poco più di 3miliardi) sono date a sanità, scuola (ma 70 milioni vengono ripristinati per le scuole private) ...Misureilenergia Le risorse destinate a contrastare ilenergia per i primi tre mesi del 2023 ammontano a 21 miliardi di euro, consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e ...La fetta più ricca delle risorse complessive, 21 miliardi su quasi 35 totali, va alle misure contro il caro energia e l'inflazione. Sul primo fronte, quello della mitigazione delle bollette record, vi ...Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzi ...