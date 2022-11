Conti pubblici | Ue | “Timori per l’elevato debito pubblico italiano” Sotto monitoraggio per squilibri e “tendenze rischiose” 17 Paesi su 27

(Di martedì 22 novembre 2022) La Commissione europea ha presentato oggi le valutazioni sulle leggi di Bilancio per il 2023. L’Italia, causa cambio di governo, non ha ancora presentato la sua manovra (approvata la notte scorsa), ma da Bruxelles è comunque arrivata l’attesa relazione sul meccanismo di allerta, punto di partenza del ciclo annuale della procedura per glimacroeconomici eccessivi. Vi si legge che “in Italia rimangono invariati ilegati alrapporto/Pil” chenua a preoccupare “nonostante sia sceso al 150,3% nel 2021”. “Complessivamente si tratta di muoversi in un contesto difficile, in cui bisogna mettere freno all’inflazione e, al tempo stesso evitare una recessione“, ha commentato il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. “Quindi occorre ...

... di cui secondo la Corte deisolo il 6 - 7% è riscuotibile: quindi dobbiamo smaltire l'... la manovra prevede una finestra mobile di tre mesi per i lavoratori privati e di sei mesi per i...... al controllo deistatali (e in particolare del debito) e ai prossimi passi da effettuare per ... mantenere nel tempo un livello elevato di investimentiper promuovere la resilienza ... Conti pubblici, Italia sotto sorveglianza a Bruxelles - ItaliaOggi.it Nel medio termine, l'Italia con altri otto Stati membri, potrebbe affrontare "elevati rischi per la sostenibilità di bilancio". Lo segnala la ...La relazione sul meccanismo di allerta è un esercizio di screening per individuare i rischi di potenziali squilibri macroeconomici che identifica gli Stati ...