Confartigianato | Granelli | Burocrazia è solo spreco di soldi e le Pmi non trovano manodopera qualificata

(Di martedì 22 novembre 2022) “E’ necessario creare un clima di fiducia all’interno delle imprese, evitando l’introduzione di nuova e inutile”. Così il presidente diMarcoin Assemblea a Roma. “Non ne possiamo più di sprecare tempo e denaro – dice– a compilare moduli e a rincorrere adempimenti ridondanti”. “E’ preoccupante che le imprese italiane non riescano a reperire il 46,4% dellanecessaria – rileva– una quota che supera addirittura il 60% per gli operai specializzati nel settore dell’edilizia. Riteniamo quindi necessario investire nella formazione per aumentare i livelli di occupazione femminile e giovanile, per fronteggiare il grave problema del mismatch delle competenze e della difficoltà di reperimento del personale, per contrastare ...

Il Presidente Marcoillustrerà le aspettative e le proposte dell'artigianato e delle piccole imprese per ricostruire il futuro. Alla relazione del leader disegue l'intervento del Presidente del ...All'Assemblea diil presidente, Marco, conclude così la sua relazione rivolgendosi direttamente alla premier, Giorgia Meloni. Tocca tutte 'le sfide' per le pmi, come con la ... Il primo applauso lo conquista annunciando che nel 2023 il reddito di cittadinanza verrà abolito per chi è in condizione di lavorare. Perché "uno Stato giusto aiuta chi è in condizioni di lavorare". A ...1' di lettura 22/11/2022 - "Auspichiamo che si metta mano anche sull'Irpef e fondi per prolungare caro benzina" POLITICA (Roma). "Questa manovra la valutiamo positivamente. Il fisco è sempre un nemico ...