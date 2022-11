Con l’aiuto del cielo | tutto sulla nuova serie di Canale 5

Leggi su panorama

(Di martedì 22 novembre 2022) Mondiali e tanto calcio ma non solo. Mentre su Rai1 dominano le partite e i commenti dal Qatar, Mediaset fa debuttare su5 unatv franco-belga dal titolo Condel, al via in prima serata da martedì 22 novembre. Al centro della storia ci sono il seminarista Frate Clément e la giovane ispettrice Taleb: lui conosce il mondo solo attraverso i libri universitari, lei, atea convinta, nel tempo libero si occupa di crescere tre sorelle. Assieme si troveranno ad affrontare indagini, colpi di scena e a scoprire i misteri che aleggiano sull'antico monastero. Condeldi5 Il rapporto che s’instaura tra i due protagonisti ...