Con l’aiuto del Cielo | trama e anticipazioni 22 novembre 2022

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Condelè la fiction in onda stasera in tv martedì 22in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell’attesissima serie tv sono Mathieu Spinosi e Sabrina Ouazani. Di seguitodella nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Condel. Il capitano di polizia Elli Taleb, col suo vice Franck Gallo, lascia Montpellier per raggiungere un monastero nella quiete della campagna occitana. Ma non e’ una crisi mistica che spinge i due in quel luogo: un anziano frate è stato pugnalato con furiosa violenza durante le preghiere delle quattro del mattino. E’ in questo modo che Elli conosce Clement, un novizio, trovato da bambino dall’economo del convento, e ...