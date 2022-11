Complice di 11mila omicidi Arriva la condanna per l' ex segretaria nazista

(Di martedì 22 novembre 2022) “Mai” è un sacco di tempo. Stavolta è durato 77 anni. E, probabilmente, Irmgard Furchner, 97 anni, non si sarebbe mai aspettata di essereta a due anni di reclusione nel 2022 per un crimine commesso durante la Seconda guerra mondiale. In uno degli ultimi processi per crimini nazisti, celebratosi all'interno del tribunale tedesco di Itzehoe, l'exal servizio di Hitler nel campo di concentramento di Stutthof (Polonia) ha incassato la sua pena. Esigua rispetto all'abominio di cui è stata parte attiva: l'accusa le ha contestato la sua complicità in 11 milacommessi nel periodo di militanza in quella culla dello sterminio, dal giugno 1943 all'aprile '45. A quel tempo era una ragazza di 18 anni, più o meno consapevole della gravità delle sue azioni. Oggi è un'anziana signora agli sgoccioli della sua esistenza e ...

