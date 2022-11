Come fare le decorazioni per Natale con la carta o in pannolenci | tutte le idee fai da te

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022)e suggerimenti per creare splendidenatalizie in. Spunti per abbellire casa e realizzare giocattoli sicuri per i nostri bimbi. Ilè un tipo di stoffa non tessuta, cioè priva quindi di trama e ordito, che viene ottenuta per infeltrimento delle fibre generalmente di lana cardata di pecora o di pelo di capra mohair. LediinLa sua caratteristica principale è di essere caldo, leggero e sottile. Il vantaggio notevole, molto apprezzato da chi lo lavora, è di non sfilacciarsi al taglio, rendendo così non più necessarie le operazioni di orli o cuciture di finitura. Il suo impiego è molto attuale, trattandosi di un materiale eccellente per realizzare splendide ...