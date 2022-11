Combinata nordica | i convocati dell’Italia per il raduno in vista della tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer

(Di martedì 22 novembre 2022) Il tradizionale Ruka Nordic, che aprirà ladel2022-2023 di, vedrà al via quattro atleti azzurridal direttore tecnicoIvo Pertile, ovvero Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Domenico Mariotti. Giovedì 24 novembre si inizierà con il Provisional Competition Round, poi venerdì 25 e sabato 26 si proseguirà con due Gundersen, infine domenica 27 si disputerà una mass start. Lo staff sarà formato dai tecnici Andrea Bezzi, Enrico Nizzi, Michele Giuliani, Luca Rigoni ed Andrea Morassi. In maniera parallela, però, le Squadre A e B maschili e femminili di, sempre agli ordini del direttore tecnico Ivo Pertile, saranno impegnate in undi dieci giorni tra Svezia ...

