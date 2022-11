Collina | «Inaccettabili le partite di 42 minuti di gioco effettivo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) I Mondiali in Qatar ma sono già state sollevate diverse polemiche attorno all’organizzazione del Qatar e anche agli arbitraggi di alcune gare, ma soprattutto, per quanto riguarda il calcio giocato, si sta discutendo dei maxi-recuperi concessi dagli arbitri. There have been ?? ??????? of added time across the three World Cup games today. England v Iran: ?? ???? Senegal v Netherlands: ?? ???? USA v Wales: ?? ???? pic.twitter.com/i6SfUeFAhc — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) November 21, 2022 Tre recuperi di questo tipo, sono indizi che fanno una prova: alla base di questo modus operandi degli arbitri, c’è una direttiva precisa da parte della Fifa, il massimo organo calcistico internazionale. Sarebbero infatti delle precise disposizioni della Fifa che avrebbero imposto ai direttori di gara massima severità per quanto riguarda i recuperi. A spiegare meglio la situazione è ...