' Ciribiribì Kodak' | abbattuta la casa dell' attore del celebre spot | inutili gli appelli in tv

... negli anni Ottanta divenne celebre per lo spot della, in cui interpretava un alieno che chiedeva solo rullini, dicendo, che poi divenne un tormentone. Il casolare ottocentesco ...Il casolare dell'attore, che in tanti ricordano per aver preso parte al celebre spot degli anni Ottanta "" in cui interpretava un alieno, alla fine è stata demolita a causa di abusi ...