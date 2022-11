“Ciribiribì Kodak” | abbattuta la casa dell’attore del celebre spot | inutili gli appelli in tv

Leggi su blog.libero

(Di martedì 22 novembre 2022) Gliin tv, la solidarietà di amici e della comunità di Poggioreale non sono serviti a niente. Ladi famiglia di Davide Marotta, l’attore napoletano, interprete di molti film e spettacoli teatrali, è stata. Marotta si era rivolto anche a Pomeriggio Cinque, su Mediaset, nel tentativo di far tornare indietro sui loro passi i magistrati che hanno deciso l’abbattimento, nonostante Marotta abbia vinto un ricorso al Tar. Grande dolore L’attore, negli anni Ottanta divenneper lodella, in cui interpretava un alieno che chiedeva solo rullini, dicendo, che poi divenne un tormentone. Il casolare ottocentesco che Marotta ha acquistato e ristrutturato negli anni ’90 è stato tirato giù, provocando un’enorme ...