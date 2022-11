Ciclismo | Tour de France 2024 | Torino sarà uno degli arrivi di tappa della Grande Boucle

(Di martedì 22 novembre 2022) Il progettode-Italia si arricchisce di nuovi dettagli e indiscrezioni. Sulla mappaa spuntare è la città di. Il capoluogo piemontese dovrebbe essere infatti l’arrivoterza frazione che, secondo quanto riporta Il Corriere di, partirà dall’Emilia per poi concludersi nella città sabauda rendendo omaggio, nel mezzo, ai luoghi di Fausto Coppi. Il “Campionissimo”il terzo totem delitaliano ad essere omaggiato neldedopo Bartali e Pantani, con le tappe in Toscana (partenza assoluta da Firenze) e in Emilia-Romagna. Per quanto riguarda il Piemonte, però, non è tutto: la ...

'Ilde France è il più grande evento sportivo al mondo in termini di visibilità. Vi posso già dire che l'edizione 2024 passerà anche in Piemonte, con una tappa importante su Torino e su Pinerolo .