(Di martedì 22 novembre 2022) La stagioneè attesissima in chiave. Lo spettacolo sembra essere assicurato, anche se mancano ancora diversi mesi agli appuntamenti più importanti. Ovviamente occhi puntati sulde, viste le sorprese negli ultimi anni: l’edizione recente della Grande Boucle ha visto trionfare alla grande il danese. L’uomo della Jumbo-Visma sta già guardando avanti: sfida lanciata nuovamente al rivale Tadej Pogacar, con lo sloveno che vuole ovviamente riscattare la sconfitta. In un’intervista al quotidiano di Copenaghen Ekstra Bladetha dichiarato: “Certo che mi piacerebbenuovamente ilde: questa sarà la mia prima, ma ovviamente anche ...

OA Sport

La speranza degli organizzatori è quella di poter contare anche sulla partecipazione di Tadej Pogacar ed uno tra Primoz Roglic eVingegaard, creando davvero una sfida fenomenale tra i migliori ...I programmi per il 2023 non sono stati ancora svelati, ma intantoVingegaard sembra già voglioso di riconfermarsi ad altissimo livello dopo un 2022 in cui ha ... Leggi i commenti: tutte le ... Ciclismo, Jonas Vingegaard: "La mia priorità è disputare il Tour de France nel 2023" Este viernes murió Glauco Pinto Rodríguez, reconocido dirigente del ciclismo costarricense y fundador de la Vuelta Higuito. Tenía 78 años de edad. Desde hace varios años venía luchando contra una enfe ...Ha sido un año sin competencias oficiales para Egan Arley Bernal, ciclista figura y revelación del equipo inglés ... por supuesto, divididas. Jonas Vingegaard retó a Egan Bernal para el Tour de ...