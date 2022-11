Ciao Bobo | inguaribile ottimista Il messaggio della famiglia per la morte di Roberto Maroni

(Di martedì 22 novembre 2022) “Questa notte alle 4 il nostro caroci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così, un. Sei stato un grande marito, padre e amico”. Con queste parole, postate su Instagram, ladiannuncia la scomparsa dell’ex ministro dell’Interno. Nel post si legge una citazione di Emily Dickinson: “Chi è amato non conosce, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina’.”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

", si conclude. Maroni ha condiviso con Umberto Bossi gli inizi della Lega Nord: tre volte ministro, vicepremier, ex governatore della Regione Lombardia, e' anche stato segretario federale ...', si conclude. Morto Maroni, Salvini: 'Grande segretario e super ministro. Leghista per sempre' Immediato il commento del segretario leghista Matto Salvini che ricorda Maroni postando una ...La famiglia di Maroni: addio, inguaribile ottimista. Ministro dell'Interno, ministro del Lavoro, presidente della Regione Lombardia, "Bobo" Maroni ...Non ce l’ha fatta a vincere contro una malattia che da tempo lo divorava. È morto l’ex ministro dell’Interno Roberto Maroni. Aveva 67 anni. Si è spento nella sua casa nel Varesotto dove ha trascorso ...