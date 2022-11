“Ci ha lasciati” Lutto nella tv | l’addio all’attrice a 47 anni | “Il male ha vinto”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 22 novembre 2022) Combatteva con coraggio da oltre dueuna malattia davvero crudele. Purtroppo, oggi, non ha retto il peso e si è lasciata andare. Chiunque la ricorderà come Meg Mastersserie televisiva Supernatural e per i vari altri traguardi raggiunti nel mondo dello spettacolo come attrice, come brava attrice. Nicki Aycox è morta a 47. L’attrice del successo dal tema paranor, Supernatural, e di altri lavori della televisione e del cinema è morta tra le braccia di Matt Raab, il suo adorato marito con il quale risiedeva felicemente in California. La loro vita insieme è stata splendida finché la leucemia non si è palesata. Nicki Aycox mancherà tantissimo. Nicki Aycox è morta a 47“La mia bellissima, intelligente, feroce, incredibilmente talentuosa, amorevole cognata, Nicki Aycox ...