Chiara Ferragni e la geniale risposta di suo figlio Leone

... Karibu e Consorzio AidSoumahoro , dal 21 novembre ha reso privato il suo profilo Instagram sul quale, come scrive il quotidiano Libero, 'esibiva il proprio benessere con foto alla'. ...Fedez si ossigena i capelli. E per i follower è il "Justin Bieber italiano" "Ora somiglio un po' di più ai miei figli" dice lui. Ecommenta: "Ciao figaccione" di Concetta Desando G ià nel 2019, complice un sondaggio social, si era decolorato optando per un platino che aveva spinto qualche follower a paragonarlo - ...Fedez ha un nuovo look. Il cantante che abbiamo sempre conosciuto per i suoi capelli mori e spettinati ha deciso di dare un colpo di testa cambiando completamente genere. Il rapper milanese, quindi, a ...«Ora somiglio un po' di più ai miei figli» dice lui. E Chiara Ferragni commenta: «Ciao figaccione» G ià nel 2019, complice un sondaggio social, si era decolorato optando per un platino che aveva spint ...