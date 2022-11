Chi delegittima la magistratura è in casa vostra Renzi risponde agli attacchi dell' Anm

Il Denaro

Se cercatela magistratura, signori dell'Anm, guardate in casa vostra. E magari per una volta evitate di attaccarmi. Perché, come forse si è vagamente intuìto, non mi fate paura', ...Il percorso alternativo consigliato, perdeve proseguire nella zona nord della città, è quello ... Ultimi Articoli Ma il reintegro dei sanitari sospesi aumenta il conflitto ela sanità ... Renzi replica all'Anm: A delegittimare la magistratura sono pm come Turco e Nastasi - Ildenaro.it Scontro totale tra Matteo Renzi e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il leader di Italia Viva ha appena pubblicato l'edizione aggiornata ...“È uscito l’aggiornamento de Il Mostro e puntuale come sempre è arrivato l’attacco dell’Anm, l’associazione dei magistrati. Dicono che io sono responsabile di ‘una pericolosa delegittimazione dell’ope ...