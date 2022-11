Chelsea | budget folle per il centrocampo

Calciomercato.com

Lukaku (rientrato a Milano in prestito dal) al momento non dà garanzie per le sue ... l'Inter dovrebbe far fronte ad un investimento extra -che toccherebbe i 10 milioni di euro. Una ...Dal Psg al, passando per il Bayern Monaco e arrivando al Manchester City, non sono poche le ... svolta Leao: assalto Real Leao © LaPresseE' il Real Madrid che ha già stanziato ilper ... Chelsea: budget faraonico con la nuova proprietà | Mercato Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Chelsea will be reflecting on their decision to sign Romelu Lukaku with some regret, not just because of the fee they paid but also due to what they threw away when capturing the Belgian striker. The ...