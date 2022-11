Ceppaloni | si ricompatta la giunta | nominato il nuovo assessore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 novembre 2022) C'era stata un po' di maretta in seno alladel Comune di, allorché a causa di diatribe non riguardanti l'ente, bensì le elezioni politiche di fine settembre, Claudio Cataudo aveva abbandonato l'esecutivo dimettendosi da vice sindaco. Dopodiché la maggioranza aveva recepito la proposta del sindaco Ettore De Blasio, invitando Cataudo a rivedere la sua decisione. Ma, l'ormai ex vice sindaco ha optato per un percorso diverso, il che ha indotto il sindaco De Blasio a ripristinare il plenum dellanominandoGiustino Calabrese, delegato alla sanità ed alle politiche sociali'. In effetti, trattasi di un ritorno in quanto Calabrese ha già ricoperto tale carica per l'intero quinquennio precedente ed era rimasto fuori dell'esecutivo attuale per soli 3 voti.