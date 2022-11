Castellammare di Stabia | esonda il fiume Sarno | persone recuperato coi gommoni – Video

Intervento di soccorso da parte delle squadre dei volontari della Protezione civile della Campania adi, dove è esondato il fiume Sarno. Le acque del fiume hanno allagato alcune case in via Napoli e tre famiglie sono rimaste bloccate. I volontari della Protezione civile sono ......00:10 Esonda Sarno a, salvate tre famiglie Intervento di soccorso da parte delle squadre dei volontari della Protezione civile della Campania adi, dove è esondato ...Sfiorata la tragedia a Castellammare di Stabia dove la Protezione Civile ha messo in salvo alcune famiglie che vivono in Via Ripuaria ...CASTELLAMMARE DI STABIA. Scultura lignea seicentesca restaurata grazie ai soci del Rotary. Domenica, alle ore 19,30, nella Concattedrale di Castellammare di Stabia, sarà riconsegnata alla Curia locale ...