“Cassiera full time a 500 euro al mese” “Dalle 8 alle 24 | turno spezzato per 2 | 5 euro all’ora” Lavoro povero | nessun intervento in manovra

(Di martedì 22 novembre 2022) Un mini taglio del cuneo fiscale, la prospettiva di uno stop al reddito di cittadinanza per le persone potenzialmente occupabili, nulla sul salario minimo per legge. Nella prima legge di Bilancio del governo Meloni le misure sue stipendi si fermano qui. Anche al netto della scarsità di risorse e della necessità di dare priorità all’emergenza bollette, il pacchetto sembra non tener conto della realtà del mondo del. In Italia, ricorda l’ultimo rapporto Inapp, il 10,8% degli occupati è un “working poor”, cioè ha uno stipendio inferiore alla soglia di povertà, l’8,7% dei lavoratori (subordinati e autonomi) percepisce una retribuzione annua lorda inferiore a 10milae solo il 26% dichiara redditi annui superiori a 30mila, stipendi medi di gran lunga inferiori ...