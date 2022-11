Casoria | tentano di rubargli il Rolex e gli sparano mentre è in auto

(Di martedì 22 novembre 2022) Un 44enne è stato ferito a colpi di pistolasi trovava in via Capri. E’ successo verso le 19.30 a, in provincia di Napoli. La vittima è ricoverata in ospedale per ferite ad un polso e a un ginocchio. Secondo i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I due balordiquindi la fuga a bordo dello scooter, ma il carabiniere non demorde e si ... L'uomo arrestato è un 40enne di, già noto alle forze dell'ordine, è stato medicato e ne avrà ...Colpi di pistola contro un 44enne per rubargli il Rolex: ferito a polso e ginocchio, è al Cardarelli ma non sarbebe in pericolo di vita ...