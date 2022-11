Caso coop | parlano i dipendenti della suocera di Soumahoro | «Lavoravamo 24 ore su 24 | senza stipendio per mesi Mai incontrato il parlamentare» – L’intervista video

Leggi su open.online

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilscoppiato attorno alle dueerative che vedono tra i soci e gli amministratori, tra gli altri, la moglie (Liliana Murekatete) e la(Marie Thérèse Mukamitsindo) del deputato di Sinistra Italiana Aboubakarcontinua ad agitare Latina. Il clima attorno al sindacato da cui sono partite le denunce di lavoratori non pagati o in nero, la UilTucs Latina, è ancora di irrequietudine. A metà giornata, nei corridoi brulicanti di giornalisti, spunta il sindacalista Gianfranco Cartisano, a margine di un nuovo incontro tenutosi stamani con l’Ispettorato del lavoro: ci racconta che sono stati accertati stipendi arretrati per altri duelegate alla vicenda. La somma dei lavoratori che aspettano un risarcimento, dunque, «salirebbe a 24», specifica Cartisano. E tutto questo ...