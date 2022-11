Casini Lega | «La sospensione dei pagamenti fiscali riguarda tutto lo sport | non solo il calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) Conferenza stampa del presidente dellaSerie A Lorenzoal termine dell’assemblea. (tratto da yahoo.com). La prima risposta è in relazione ai club che hanno abbandonato l’Assemblea su iniziativa del presidente De Laurentiis che ha pesantemente attaccato la gestione dellae il ruolo di Lotito. “Sette squadre hanno deciso di utilizzare un loro diritto, cioè quello di non partecipare all’assemblea, creando un minimo di incertezza iniziale. Abbiamo verificato che ci fosse il numerole per l’assemblea con 12 squadre presenti e ne bastavano 11 allora l’assemblea è iniziata. Il motivo per cui se ne sono andate è il non aver raggiunto un’intesa sull’elezione del consigliere. Io ho il dovere di rispettare lo statuto e chiesta l’unanimità di un rinvio ai 12 club presenti, chiesti hanno scelto di rinviare ...