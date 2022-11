Caserta | 37 arresti oggi | il figlio del boss ordina l' omicidio dal carcere per vendicare bimbo offeso

... nei confronti di 8 soggetti (di cui 1 in carcere, 6 aglidomiciliari, 1 misura ... che ha interessato diverse province italiane (Roma, Bari, Catanzaro, Arezzo, Barletta e), anche per ...... nei confronti di 8 soggetti (di cui 1 in carcere, 6 aglidomiciliari, 1 misura ... che ha interessato diverse province italiane (Roma, Bari, Catanzaro, Arezzo, Barletta e), anche per ...Un duro colpo quello di stamattina contro il clan dei casalesi in particolare contro le fazioni Schiavone e Bidognetti: sono 37 le persone arrestate nell’ambito del blitz dei carabinieri del Comando P ...Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, a conclusione di una complessa e articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia ...