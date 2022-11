Cartelle esattoriali | tregua estesa a giugno 2022 | stralcio per i ruoli fino a 1 000 euro e rottamazione per gli altri

Per Antonio Paoletti (Confcommercio Trieste): 'Il caro energia sta distruggendo le aziende, sono aumentati i tassi sui mutui e sui conti correnti ma anche lesono tornate alla ...In manovra 'ci sarà l'annullamento di milioni disotto i mille euro, la rateizzazione di quelle sotto i tremila, ma per me si può fare molto di più bloccando anche quelle da 5 o ...La misura di effetto più immediato è lo stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro, affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015. Come già avvenuto in passato, la logica dietro questo ...La sanatoria delle cartelle esattoriali a livello di popolarità è, tra i provvedimenti che il governo varerà nella legge di Bilancio, uno dei più attesi. Forse solo le nuove misure sulle pensioni ...