Cartelle esattoriali | tregua estesa a giugno 2022 | stralcio per i ruoli fino a 1 000 euro e rottamazione per gli altri

Altroconsumo

La scelta di cancellare le multe e lenon pagate di un valore massimo di mille euro, ufficialmente giustificata come "scorciatoia" per aiutare le famiglie in questo momento ...La legge di bilancio cancella lefino al 2015 che hanno un importo inferiore a 1.000 euro e chi, causa covid e caro bollette non ha versato le tasse potranno rateizzare i ... Le cartelle esattoriali: pagamenti e rateazioni Lo scopo primario è quello di ridurre i carichi affidati all’agente della riscossione, considerato la maggior parte dei debiti non verrebbe riscossa.Cartelle esattoriali, passa la linea della Lega. Come aveva anticipato il viceministro dell'economia Maurizio Leo, le cartelle fino a 1.000 euro (ricevute entro ...