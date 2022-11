Carta Risparmio Spesa | nella manovra ecco l' aiuto per le famiglie | cos' è e chi potrà richiederla

(Di martedì 22 novembre 2022) Via libera alla legge di bilancio da 35 miliardi. Unache prevede aiuti 'per il ceto medio e non per i ricchi', dice il presidente Meloni . Tra le novità ci sarà la ''. ...

Si tratta di una "Spesa" da utilizzare per l'acquisto di prodotti alimentari. IVA assorbenti e pannolini: aliquota al 5 per cento con la Legge di Bilancio 2023 Nel pacchetto di misure ...Via libera alla legge di bilancio da 35 miliardi. Una manovra che prevede aiuti 'per il ceto medio e non per i ricchi', dice il presidente Meloni . Tra le novità ci sarà la 'Spesa '. Niente taglio all' iva su pane e latte come era stato anticipato, ma arriva un aiuto per le famiglie che rientrano nelle fasce di reddito più basse. Cartelle esattoriali, le ...L'esecutivo Meloni ha varato la nuova finanziaria da 35 miliardi. Si abbassa il taglio delle accise sui carburanti, interventi sulle tasse delle partite Iva e sulle pensioni ...In manovra diverse misure per la natalità e la famiglia, dalla tampon tax all’aumento degli assegni per i nuclei familiari numerosi, fino al mese in più di congedo parentale retribuito all’80%.