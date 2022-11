Tiscali Notizie

Il verde acido delle rifiniture deis'ispira ai colori fluorescenti di due concept car Pininfarina degli anni '60 - '70.ha 1.200 dipendenti, la metà in Italia, e 500 store nel mondo. ......che caratterizza da sempre i prodotti firmati Pininfarina e la semplicità di quelli targati Go. La capsula, pensata sia per l'uomo che per la donna, comprenderà una linea diin tre ... Carpisa, trolley firmati Pininfarina per crescere in Italia Nasce una nuova collezione Carpisa, firmata Pininfarina, la casa di design emblema dello stile italiano nel mondo: comprenderà una linea di trolley in tre taglie, due zaini, una borsa da lavoro e una ...Celebra l'innovazione e l’eccellenza italiana la collezione Carpisa, nata in collaborazione con Pininfarina, la leggendaria design house da 90 anni emblema dello stile italiano nel mondo ...