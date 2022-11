Carolyn Smith | le nuove dichiarazioni che faranno arrabbiare Selvaggia

Leggi su biccy

(Di martedì 22 novembre 2022) Nelle varie edizioni di Ballando con le StelleLucarelli ehanno battibeccato più volte. Nella puntata del 5 novembre la coreografa ha fatto infuriare la Lucarelli quando le ha detto di avere più esperienza di lei e di aver fatto la giudice di Ballando per più anni: “Se vogliamo dirla tutta tu da quando abbiamo iniziato qui insieme non hai mai avuto educazione con me.stai buona dai, si stai buona, lo ripeto stai buona. Eccola che riparte con la storia dell’esperienza“. Oggiha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha parlato anche delle catfight con. La giudice ha spiegato che secondo lei la Lucarelli non dovrebbe entrare troppo nel merito di giudizi tecnici. “Mi fa sorridere quando ...