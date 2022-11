Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli | la frecciatina

(Di martedì 22 novembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.senza mezzi termini ha lanciato unanei confronti della collega di giuriae lo ha fatto dopo aver battibeccato in diretta tv: ecco che cosa ha detto la coreografa. Se c’è una cosa che non cambia mai durante le edizioni di Ballando con le stelle è il fatto che il

Gli fa ecoche aggiunge: "Ha ragione, nel ballo non si squalifica subito, esistono i richiami per chi ha un comportamento sbagliato". Poi, al momento della classifica finale, Guillermo ...Ema Stockholma, dalle notti ribelli al riscatto - guarda GLI AUGURI DEGLI AMICI - Tanti gli auguri degli amici della neocoppia, a partire dalla giuratache ha commentato con un ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c5dc5c47-f5e9-485c-725-632c5bb0afe ...Carolyn Smith senza mezzi termini ha lanciato una frecciatina nei confronti della collega di giuria Selvaggia Lucarelli: ecco cosa ha detto.