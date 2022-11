Caro prezzi | in arrivo Carta Risparmio Spesa | chi lo riceverà e come funziona

(Di martedì 22 novembre 2022) In principio doveva esserci l’azzeramento dell’Iva sui beni di prima necessità,pane, pasta e latte, poi invece il Governo Meloni ha istituito, nella Manovra 2023, la “” per i redditi bassi fino a 15mila euro l’anno. Si tratta, infatti, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il Sole 24 ORE

La crisi economica, con l'inflazione alle stelle e l'aumento indiscriminato dei, rischia di portare alla povertà assoluta una grande fetta degli oltre 23 milioni di pensionati italiani che in media percepisce 13.753 euro anno pari a 1.146 euro mensili. Secondo uno studio ...Un aumento deidelle materie prime, come mais e malto d'orzo, dell'80 e del 95% in un anno e mezzo, un +50% ... Anche la filiera della birra risente delmaterie prime, dell'inflazione e dell'... Consumi e famiglie: il 50% rinvia o cancella acquisti per caro prezzi Tra le misure in manovra il tetto nazionale al prezzo dell'energia rinnovabile. Un cap fissato a quota 180 euro per megawattora ...La nuova misura prevista dal governo dovrà obbligatoriamente avvalersi della collaborazione di negozi e supermercati ...