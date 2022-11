Caro energia | nel 2023 la tassa sugli extraprofitti delle aziende salirà dal 25 al 35% e sarà applicata sugli utili

(Di martedì 22 novembre 2022) Nellazionesocietà energetiche che hanno molto beneficiato dell’aumento dei prezzi del gasdall’attuale aliquota del 25% al 35% come consentito dal Regolamento Ue approvato qualche mese fa. Cambia anche la base imponibile: nella manovra appena approvata dal governo Meloni si prevede che il contributo straordinario su applicheràe non più sull’imponibile Iva, come aveva previsto il governo Draghi. Quella norma, come ilfattoquotidiano.it ha raccontato fin dal mese di marzo, era stata scritta malissimo e aveva prestato il fianco ai ricorsi. Con il risultato che le imprese hanno versato molto meno degli oltre 10 miliardi attesi. Probabile quindi che ci ...

... il secondo essendo quello della giustizia sociale , particolarmente importante in questo momento di grave crisi a causa dele dell'altissima inflazione . Oggettivamente sotto questo ..."Aiuti contro ilper soli 3 mesi. Guerra contro i poveri e favori agli evasori. Poco o nulla per il lavoro e la crescita. Dulcis in fundo (si fa per dire...), da dicembre aumentano benzina e gasolio. È ...La maggior parte delle risorse stanziate in manovra vanno contro il caro energia. Di 35 miliardi, ben 21 saranno utilizzati per sostenere famiglie e imprese alle prese con i rincari in bolletta. Ecco ..."Sul caro energia il governo aveva assicurato di intervenire. Dove sono finite quelle promesse Chiediamo di prorogare i contratti di servizio di maggior tutela, maxi multe agli speculatori, più soldi ...